Uma garrucha, um simulacro de pistola, 178 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, um rádio transmissor e uma base de rádio transmissor foram apreendidosDivulgação

Publicado 02/04/2024 06:12 | Atualizado 02/04/2024 06:12

Araruama - Na noite deste domingo (31), uma ação de combate ao tráfico de drogas realizada pela Polícia Militar resultou na apreensão de material ilícito no bairro Rio do Limão.



Segundo informações da PM, os agentes receberam uma denúncia anônima sobre a presença de indivíduos envolvidos com o tráfico na Rua Mossoró, próximo à Macumba. A equipe procedeu imediatamente ao local para averiguar e avistou os elementos, que empreenderam fuga a pé ao perceberem a aproximação da viatura, abandonando uma mochila no processo.

Uma garrucha, um simulacro de pistola, 178 pinos de cocaína, 11 pedras de crack, um rádio transmissor e uma base de rádio transmissor foram apreendidos durante a revista da mochila.

Todo o material foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.

*Com informações de RC24H