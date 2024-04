Ao perceber a aproximação dos policiais, o elemento tentou se desfazer do material ilícito, mas foi abordado e detido com 56 pinos de cocaína, 45 pedras de crack, seis frascos de loló e um aparelho celular - Divulgação

Ao perceber a aproximação dos policiais, o elemento tentou se desfazer do material ilícito, mas foi abordado e detido com 56 pinos de cocaína, 45 pedras de crack, seis frascos de loló e um aparelho celularDivulgação

Publicado 02/04/2024 06:16

Araruama - Na noite deste domingo (31), um homem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Fazendinha. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, enquanto os policiais realizavam uma ação de patrulhamento.



De acordo com a ocorrência, a equipe recebeu informações sobre um indivíduo de camisa preta que estaria traficando drogas próximo ao campo do BNH. Os agentes se dirigiram imediatamente ao local indicado, onde avistaram o homem — identificado como K.F.d.S. —, com as características descritas, agachado próximo ao mato e mexendo no interior de uma mochila.



Ao perceber a aproximação dos policiais, o elemento tentou se desfazer da mochila, mas foi abordado e detido com 56 pinos de cocaína, 45 pedras de crack, seis frascos de loló e um telefone celular.



Durante a abordagem, ele confessou fazer parte do tráfico de drogas da localidade. Diante dos fatos e da confissão, o criminoso foi preso em flagrante e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde permaneceu preso.

*Com informações de RC24H