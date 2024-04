Empresário e engenheiro de formação, Norberto é especialista em Políticas Públicas pela UFRJ e pós-graduado em docência do ensino superior - Divulgação

Publicado 09/04/2024 09:49 | Atualizado 09/04/2024 09:49

Araruama - Nesta segunda-feira (8), ocorreu a cerimônia de posse dos novos Secretários Municipais de Governo e Transportes de Araruama, assim como da nova chefe de gabinete. O evento foi realizado no Teatro Municipal, na Praça Menino João Hélio.

O novo secretário de Transportes é Osvaldo Norberto Gonçalves Filho, que já possui uma trajetória política extensa no município araruamense. Empresário e engenheiro de formação, Norberto é especialista em Políticas Públicas pela UFRJ e pós-graduado em docência do ensino superior.

Em Araruama, exerceu três mandatos de vereador. Durante o segundo governo do ex-prefeito Chiquinho da Educação, chegou a assumir essa mesma pasta.

Sua vida pública teve início em 1992, com a inauguração da Escola Comunitária Joaquina Alves, na sede da Associação de Moradores de Iguabinha. Participou da criação do Conselho da Criança e do Adolescente durante a gestão de Henrique Valladares, estando envolvido também na primeira eleição do conselho.

Desde então, se manteve atuante e preocupado em ouvir as necessidades da população araruamense. Enquanto vereador, atuou em todas as comissões da Câmara Municipal e exerceu diversas funções na mesa diretora da Casa Legislativa.

Dentre os inúmeros projetos de lei, requerimentos e indicações, foi autor dos projetos que nominaram as Escolas Altevir Barreto, em Iguabinha — durante a gestão de Meira —, André Gomes dos Santos, em Bananeiras, e Agostinho Franceschi, na localidade de Aurora.

Sua atuação política também inclui passagens como presidente de diversos partidos de Araruama. Atualmente, Osvaldo Norberto é presidente municipal do Partido da Renovação Democrática (PRD) e exerce a função de Inspetor do CREA (Conselho Estadual de Engenharia de Araruama).

Na cerimônia, também tomaram posse os servidores: Paulo Cerca, que assumiu a pasta da Secretaria de Governo; e Cristiane Meireles, nova chefe de gabinete.