Araruama - Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura de Araruama inaugurou mais uma unidade do projeto Casa Creche. A localidade contemplada foi o bairro Fazendinha, que agora conta com dez núcleos de ensino infantil. Ao todo, o município soma 54 unidades em pleno funcionamento.



A iniciativa inovadora alia educação e geração de trabalho e renda, ampliando o número de vagas para os alunos do ensino infantil de Araruama. Cada unidade tem a capacidade de atender a até 15 crianças, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses. Ao todo, mais de 800 crianças estão sendo contempladas pelo projeto.

A Casa Creche transforma parte da casa de uma professora desempregada em um núcleo de educação infantil nos bairros, contribuindo para a geração de trabalho e renda. A iniciativa também beneficia os pais e responsáveis, oportunizando que ingressem no mercado de trabalho sabendo que os filhos estão sendo assistidos, com acompanhamento educacional, nutricional e recreativo.



Além do acesso ao ensino de qualidade, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, disponibiliza uniformes completos de verão e inverno e kit escolar. Os alunos recebem alimentação balanceada — elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição —, recreação apropriada para a idade e são supervisionados por professores e auxiliares.



“É um projeto que, além de gerar trabalho e renda, também traz todo o carinho e atenção para os nossos alunos e para as mães, para que elas possam ir para o mercado de trabalho com tranquilidade. Eu tenho muito orgulho de estar resgatando esse projeto de tanta importância para a vida dos cidadãos, criado na gestão do ex-prefeito Chiquinho da Educação, e que com certeza vai ser ampliado cada vez mais no nosso governo”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.



A nova unidade fica localizada na Rua Marechal Castelo Branco, nº 35 e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.