O objetivo do evento foi mostrar as práticas que mais se destacam e que servem de referência e inspiração para outros municípios. Ao todo, 106 trabalhos na área de saúde mental foram inscritos e o projeto de Araruama ficou entre os 24 selecionados - Divulgação

Publicado 29/04/2024 06:01

Araruama - Na última quinta-feira (25), Araruama participou da 4ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde da Fiocruz. O projeto foi apresentado pela coordenadora do Programa de Saúde Mental do município, Selma Bragança, e fez parte de uma lista de 24 selecionados.

O objetivo do evento foi mostrar as práticas que mais se destacam e que servem de referência e inspiração para outros municípios. Ao todo, 106 trabalhos na área de saúde mental foram inscritos.

Com o tema, “Saúde Mental em Movimento: novos acessos, mais cuidados!”, o projeto de Araruama promove encontros periódicos dos usuários em espaços públicos, onde são desenvolvidas as mesmas atividades oferecidas dentro das unidades de saúde mental, como oficinas, convivência e acolhimento.

Dessa forma, os dispositivos da Saúde Mental são apresentados à população e, ao interagir com ela, surge o diálogo sobre o direito das pessoas com doenças mentais poderem atuar e conviver na sociedade como qualquer outro indivíduo.

A apresentação do projeto encantou o público presente no evento. No final, a coordenadora do Programa de Saúde Mental de Araruama recebeu um certificado de participação no encontro, emitido pela Fiocruz.