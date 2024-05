Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com os elementos. Mas, durante varredura no local, os agentes localizaram 20 buchas de maconha escondidas em um ponto estratégico - Divulgação

Publicado 13/05/2024 05:51

Araruama - Na manhã deste sábado (11), três homens foram presos e drogas foram apreendidas no bairro Clube dos Engenheiros. A ocorrência foi registrada na Rua Maurício, após a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) ter recebido denúncias anônimas informando sobre o tráfico de drogas no local.

De acordo com a ocorrência, os policiais efetuaram um cerco tático no local indicado e abordaram os três suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com os elementos. Mas, durante varredura no local, os agentes localizaram 20 buchas de maconha escondidas em um ponto estratégico. Questionados sobre a origem do material, os suspeitos, de 20, 19 e 18 anos, não souberam informar.

Os três foram detidos e encaminhados à 118ª DP (Araruama), juntamente ao material apreendido, onde o caso foi registrado.

(Com informações de RC24H)