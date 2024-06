A iniciativa da Prefeitura de Araruama conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar, que se desloca semanalmente pelos bairros do município levando uma série de serviços aos moradores - Divulgação

Araruama - Aconteceu, neste sábado (22), mais uma edição do projeto Ação Social Volante de Araruama. Dessa vez, o evento foi realizado na localidade de Paracatu e somou quase 600 atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, bem-estar e assistência social.

A iniciativa da Prefeitura de Araruama conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar, que se desloca semanalmente pelos bairros do município levando uma série de serviços aos moradores.

Na ação deste sábado, foram realizadas 42 consultas com dentista, 23 consultas nutricionais, 40 consultas com clínico geral e 51 consultas com pediatra. Outros serviços de saúde também foram disponibilizados, como vacinação contra a gripe, que contemplou 90 pessoas, aferição de pressão arterial e medição de glicemia.

A equipe do CRAS também esteve presente na ação, oferecendo atendimentos de bem-estar. Ao todo, foram realizados 74 atendimentos com trancista, 68 com barbeiro, 61 com manicure e 75 com designer de sobrancelhas. Para as crianças, foi montado um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce e picolé.

A ação contou ainda com atualizações, consultas e novos cadastros no programa CadÚnico, realizados pela equipe da Secretaria de Política Social (SEPOL).

Ao todo, foram realizados 592 atendimentos gratuitos.