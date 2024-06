A ação de fiscalização foi desencadeada após recebimento de denúncia anônima encaminhada pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado ao meio ambiente - Divulgação

A ação de fiscalização foi desencadeada após recebimento de denúncia anônima encaminhada pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado ao meio ambienteDivulgação

Publicado 24/06/2024 06:05

Araruama - Neste sábado (22), uma operação da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol flagrou um lava a jato funcionando de maneira irregular e sem as documentações necessárias em Araruama. A ação de fiscalização foi desencadeada após recebimento de denúncia anônima encaminhada pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado ao meio ambiente.

Os policiais da 8ª UPAm procederam ao endereço informado, na Rua Júlio de Castilho, no bairro Mutirão, onde o lava a jato foi identificado. O dono do local se apresentou aos agentes mas informou não possuir as documentações e autorizações necessárias para o funcionamento do estabelecimento.

Sendo assim, ele foi conduzido à 118ª DP (Araruama), onde ocorreu o registro da ocorrência, com base no artigo 60 da Lei 9605/98 (Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes).

Denúncias de crimes ambientais podem ser encaminhadas ao Linha Verde pelos telefones (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com funcionamento 24h por dia e todos os dias da semana. A plataforma de recebimento de denúncias conta com WhatsApp anonimizado — ferramenta de processamento de dados que remove ou modifica informações de identificação, possibilitando o anonimato.

(Com informações de RC24H)