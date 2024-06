No total, cerca de 700 alunos do 6ª ao 9ª ano do Ensino Fundamental devem participar das competições. Além de testar os conhecimentos em matemática, os estudantes também vão participar de circuitos esportivos - Divulgação

No total, cerca de 700 alunos do 6ª ao 9ª ano do Ensino Fundamental devem participar das competições. Além de testar os conhecimentos em matemática, os estudantes também vão participar de circuitos esportivosDivulgação

Publicado 25/06/2024 12:40

Araruama - Nesta quinta-feira (27), vai acontecer a 3ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas Municipais de Araruama. O evento organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, será realizado na Escola Darcy Ribeiro, das 8h às 17h.

No total, cerca de 700 alunos do 6ª ao 9ª ano do Ensino Fundamental devem participar das competições. Além de testar os conhecimentos em matemática, os estudantes também vão participar de circuitos esportivos.

O objetivo dos jogos é contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, trabalhando sentidos, percepções e habilidades. A abordagem estimula um aprendizado prazeroso, lúdico e participativo, garantindo resultados a longo prazo.