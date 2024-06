Simultaneamente, outros três ginásios foram inaugurados: na Escola Municipal Moysés Ramalho, na Vila Capri, na Escola Municipal Celina Mesquita Pedrosa, em Iguabinha, e na Escola Municipal Toninho Senra, no Regamé - Divulgação

Araruama - Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Araruama realizou a inauguração de quatro novos ginásios poliesportivos cobertos e com arquibancada em escolas públicas de diversas localidades do município.



A cerimônia de inauguração ocorreu na Escola Municipal Brunno Nametala, no bairro Ponte dos Leites. Simultaneamente, outros três ginásios foram inaugurados: na Escola Municipal Moysés Ramalho, na Vila Capri, na Escola Municipal Celina Mesquita Pedrosa, em Iguabinha, e na Escola Municipal Toninho Senra, no Regamé.



O ginásio da escola Brunno Nametala vai atender aos mais de 400 alunos da unidade de ensino. Além de possuir cobertura e arquibancadas, o espaço também conta com demarcações para a prática de diferentes modalidades esportivas, como futsal, handebol e vôlei.



A prefeita Lívia de Chiquinho destacou a importância do esporte no desenvolvimento integral dos estudantes. “Quando a gente fala de investimento no esporte, a gente fala de disciplina, respeito e do desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. O objetivo é investir cada vez mais no esporte, como uma forma de incentivar que esses alunos possam desenvolver suas habilidades. É importante que a gente olhe o esporte não somente como uma atividade física, mas também como uma profissão. Por isso a gente vem implementando tantos projetos inovadores no esporte, como o Milésimo Gol Rei Pelé”, destacou.



A chefe do executivo araruamense informou que o projeto Milésimo Gol Rei Pelé vai ser ampliado para as unidades de ensino contempladas com os novos ginásios.

Na ocasião, a prefeita também anunciou a inauguração da Escola Municipal 100% Ecológica Margarida Trindade de Deus, no bairro Fazendinha. A unidade vai contar com captação de água de chuva e energia solar e será entregue neste sábado (29).