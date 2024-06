Os participantes poderão escolher entre circuito funcional, frescobol, vôlei, futvôlei, futmesa, stand up paddle e caiaque - Divulgação

Araruama - Com o objetivo de promover a saúde preventiva e estimular a inclusão social, a Prefeitura de Araruama anunciou a criação do projeto Orla Ativa. A iniciativa vai oferecer aulas gratuitas de sete modalidades esportivas, que irão ocorrer de terça a domingo na orla do Centro.

Na modalidade de circuito funcional, os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Ary Parreira, 51, no Centro. As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, em dois horários: das 8h às 9h e das 16h às 17h.

As demais modalidades disponíveis não necessitam de inscrição. São elas: frescobol, vôlei, futvôlei, futmesa, stand up paddle e caiaque.

As aulas de frescobol, vôlei, futvôlei e futmesa serão realizadas de terça a sexta-feira — das 8h às 11h e das 14h às 17h — e no sábado, das 8h às 12h e das 15h às 18h. Já as aulas de stand up paddle caiaque vão ocorrer aos sábados e domingos, das 8h às 12h.