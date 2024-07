Na área da saúde, foram realizadas 35 consultas com clínico geral, 41 consultas com pediatra, além de 7 atendimentos nutricionais e 59 com dentista - Divulgação

Araruama - Neste sábado (20), a equipe do projeto Ação Social Volante levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar e assistência social aos moradores do bairro Mataruna. A ação foi realizada na Escola Municipal Sinval Pinto de Figueiredo e somou 589 atendimentos.

A iniciativa da Prefeitura de Araruama conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar que se desloca semanalmente pelo município, facilitando o acesso da população aos serviços oferecidos.

Na área da saúde, foram realizadas 35 consultas com o clínico geral Dr. Arquimedes Torres Lima, 41 consultas com a pediatra Dra. Viviane Lobo, além de 7 atendimentos nutricionais e 59 com dentista. A ação contou ainda com 78 aferições de pressão e glicemia e 60 vacinações contra a gripe.

Na área de bem-estar, a equipe do CRAS efetuou 83 atendimentos com manicure, 48 com barbeiro, 84 com designer de sobrancelhas e 76 com trancista. O evento também ofereceu um espaço de diversão para as crianças, com brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce e cachorro-quente.

A equipe da Secretaria de Política Social (SEPOL) também esteve presente na ação, realizando consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico. Ao todo, foram efetuados 4 novos cadastros no programa do Governo Federal.

No próximo sábado (27), o evento será realizado na localidade de Bananeiras.