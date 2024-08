A unidade conta com 283,47m² de área construída e inclui recepção, banheiros com acessibilidade, dois consultórios, pediatria, sala de reunião, sala de vacina, sala de curativos e sala de atendimento à saúde da mulher - Divulgação

Publicado 26/08/2024 08:22

Araruama - Foi entregue, nesta sexta-feira (23), a nova Policlínica Municipal do bairro Jardim Califórnia. A cerimônia de inauguração foi realizada pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no distrito de Morro Grande.

A Policlínica Municipal do Jardim Califórnia conta com 283,47m² de área construída e inclui recepção, banheiros com acessibilidade, dois consultórios, pediatria, sala de reunião, sala de vacina, sala de curativos e sala de atendimento à saúde da mulher.

O novo equipamento de saúde vai atender aos moradores do segundo distrito, ampliando o acesso da população aos serviços médicos. Entre clínicas e policlínicas, esta é a 17ª unidade inaugurada no município durante a atual gestão.

A unidade foi projetada com equipamentos modernos e conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, garantindo um atendimento eficaz e humanizado.

“Estamos entregando hoje mais uma policlínica que vai potencializar ainda mais a saúde pública do nosso município, um compromisso do meu plano de governo que nós estamos colocando em prática. Aqui vocês vão receber todo o acolhimento e atendimento necessários, com profissionais que vão estar aqui para receber a comunidade com todo o respeito que vocês merecem”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A Policlínica do Jardim Califórnia fica localizada na Rua da Assembleia, ao lado da E. M. Professora Heglaucia Maria de Mello Matta.