O novo equipamento vai atender aos moradores do segundo distrito, ampliando o acesso da população aos serviços médicosDivulgação

Publicado 21/08/2024 09:30

Araruama - Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai inaugurar a nova Policlínica Municipal do bairro Jardim Califórnia, no distrito de Morro Grande. O novo equipamento de saúde vai atender aos moradores do segundo distrito, ampliando o acesso da população aos serviços médicos.

A unidade foi projetada com equipamentos modernos e uma equipe de profissionais altamente qualificados, garantindo um atendimento eficaz e humanizado. A Policlínica do Jardim Califórnia fica localizada na Rua da Assembleia, ao lado da E. M. Professora Heglaucia Maria de Mello Matta.