O projeto disponibiliza a primeira refeição do dia de forma gratuita aos trabalhadores do município. Atualmente, Araruama conta com cinco unidades em funcionamento - Divulgação

Publicado 28/08/2024 05:44

Araruama - Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Araruama inaugurou mais uma unidade do Café do Trabalhador, no bairro Mutirão. Iniciativa da Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Política Social, o projeto disponibiliza a primeira refeição do dia de forma gratuita aos trabalhadores do município.

Atualmente, o município conta com cinco unidades em funcionamento, nas localidades da Fazendinha, Mataruna, Japão, Rio do Limão e Mutirão.

Cada núcleo de atendimento tem a capacidade de servir 100 refeições de café da manhã por dia. Além de oferecer o auxílio aos trabalhadores, garantindo mais dignidade e qualidade de vida, o projeto também inclui geração de trabalho e renda. As casas ou pontos comerciais contemplados pelo programa são anexos às residências de moradores dos bairros, antes em situação de desemprego.

“Esse projeto gera empregos, oportunidades e isso reflete diretamente na economia do nosso município. Araruama vem avançando muito e esses projetos valorizam o profissional, valorizam as pessoas e criam oportunidades. Nosso objetivo é criar novos núcleos para que nossa cidade possa evoluir e os trabalhadores possam receber essa atenção e esse carinho”, declarou a prefeita Lívia de Chiquinho.

Os proprietários recebem um valor referente ao aluguel do imóvel e ficam responsáveis por servir a refeição, que é composta por um pão francês com manteiga e café ou café com leite (servido com açúcar ou adoçante). Cada unidade conta com um espaço com mesas e cadeiras para que os trabalhadores possam se alimentar com tranquilidade e conforto antes de seguirem para seus locais de trabalho.

O Café do Trabalhador do Mutirão fica localizado na Rua Júlio de Castilho, nº 10, e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h30.