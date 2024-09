Política Costa do Sol

Material contra Serginho apreendido em Cabo Frio era parte de campanha de Magdala Furtado

Diferente do que foi apontado pelo candidato do PL, a nota da prefeita afirma que as informações contidas nos jornais não se tratavam de fake news, e sim de reportagens amplamente divulgadas pela imprensa, que eram de conhecimento público. Ela considerou a apreensão "arbitrária"