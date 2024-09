Ao ser questionado, o indivíduo teria confessado estar traficando há cerca de três semanas. Ele também relatou que ganhava por volta de R$ 100 por carga vendida - Divulgação

Publicado 20/09/2024 07:00

Araruama - Na tarde desta quarta-feira (18), um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Canaã, em Araruama. A ocorrência foi registrada na Rua da Paz, por volta das 14h10.



De acordo com informações da PM, a guarnição recebeu informações de que elementos estariam traficando drogas na localidade. Chegando ao local, os agentes avistaram um suspeito, que tentou fugir ao notar a aproximação policial, mas foi detido.



Ao ser questionado, o indivíduo, de 19 anos de idade, teria confessado estar traficando há cerca de três semanas. Ele também relatou que ganhava por volta de R$ 100 por carga vendida.



Durante revista pessoal, os agentes apreenderam uma pequena quantidade de entorpecentes. Logo após, o suspeito conduziu os policiais ao local onde o restante do material ilícito estava escondido. Ao todo, foram apreendidos 54 pinos de cocaína, além de um aparelho celular e R$ 70 em espécie.



O homem foi detido e encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.

(Com informações de RC24H)