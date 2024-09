Até sexta-feira (20), cães e gatos a partir de três meses serão imunizados na Praça de Morro Grande. Entre segunda (23) e sexta-feira (27), a vacinação será realizada na Praça de São Vicente - Divulgação

Publicado 18/09/2024 06:42

Araruama - A Prefeitura de Araruama está realizando uma campanha de vacinação antirrábica no município. A ação, que teve início no fim de agosto, ocorre de maneira itinerante, percorrendo os cinco distritos.



Até sexta-feira (20), cães e gatos a partir de três meses serão imunizados na Praça de Morro Grande. Entre segunda (23) e sexta-feira (27), a vacinação será realizada na Praça de São Vicente.



A Clínica Animal, localizada no Parque de Exposição Agropecuária, é ponto fixo de aplicação das doses até o fim da campanha. No local, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 16h. Segundo informações da Prefeitura, a expectativa é vacinar 16 mil cães e 8 mil gatos até o fim da campanha.

A vacina é contraindicada para animais que estejam doentes, com febre ou em período de recuperação de cirurgias recentes. O sistema imunológico comprometido pode não reagir adequadamente à imunização. Cães e gatos gestantes também devem ser avaliados por um veterinário antes de receberem a dose.



A raiva é uma doença viral grave, transmitida principalmente pela saliva de animais infectados através de mordidas ou arranhões. A imunização é a principal forma de prevenção para evitar a disseminação da doença.



(Com informações de RC24H)