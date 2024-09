Com a novidade, cirurgias de médio e grande porte poderão ser realizadas no município. A unidade também conta com colchões pneumáticos, aparelhos de gasometria, respiradores, bombas infusoras, hemodiálise, além de uma equipe multidisciplinar para atendimento 24h - Divulgação

Publicado 17/09/2024 20:37

Araruama - A saúde pública de Araruama conquistou mais um importante avanço. A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou, nesta terça-feira (17), os leitos de UTI do Hospital Geral Municipal Jaqueline Prates.

“Mais uma grande conquista para a nossa saúde pública. Inclusive, nos leitos de UTI nós também teremos o serviço de hemodiálise. Isso vai fazer com que nós possamos avançar muito nas cirurgias aqui no nosso hospital. Principalmente, cirurgias de próstata, vesícula e cirurgias ginecológicas”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

Com a novidade, cirurgias de médio e grande porte poderão ser realizadas no município. A unidade também conta com colchões pneumáticos, aparelhos de gasometria, respiradores, bombas infusoras, hemodiálise, além de uma equipe multidisciplinar para atendimento 24h.

A gestão da prefeita Lívia de Chiquinho tem realizado cada vez mais investimentos na área da saúde, priorizando um atendimento humanizado e acolhedor e ampliando a acessibilidade da população aos serviços médicos. Entre clínicas e policlínicas, já foram inauguradas 18 unidades de saúde no município durante a atual administração.

Outro destaque foi a inauguração do Hospital Municipal Universitário de São Vicente, que integra serviços de saúde e centro de estudos para acadêmicos de medicina. Além disso, o município também conta com os projetos FisioCasa e Casa Saúde, parte do programa “Saúde Acolhedora”, que unem saúde e geração de trabalho e renda.

O projeto transforma parte da casa de uma fisioterapeuta que estava desempregada em um núcleo de atendimento domiciliar. A profissional contemplada recebe um valor a título de aluguel pelo espaço e leva mais comodidade e acessibilidade aos moradores do bairro.