Publicado 07/11/2024 06:17

Araruama - Terceira unidade de ensino na modalidade bilíngue a ser inaugurada durante a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho, a Escola Bilíngue Municipal com orientação em Agronegócio e Turismo Rural é um modelo educacional inovador com foco em aliar ensino de qualidade e capacitar os jovens para o mercado de trabalho — oferecendo a aprendizagem de um novo idioma e a expertise técnica e teórica nas áreas desenvolvidas na unidade.

A escola fica localizada no distrito de São Vicente de Paula e atende estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O espaço conta com 8 salas de aula com lousa digital, sala de informática, biblioteca, laboratório de ciências, sala de artes, teatro com capacidade para até 300 pessoas e ginásio poliesportivo coberto com arquibancada.

A unidade inclui ainda estufa, horta e minhocário, além de 6 laboratórios de última geração, proporcionado uma experiência prática em diversos temas. São eles: laboratório de análise do solo, laboratório de análise da água, laboratório de biologia, laboratório de análise do mel, laboratório de anatomia animal e laboratório BRIX (para avaliar a doçura dos citros).

Os estudantes já começaram a aprender as técnicas de plantação de hortaliças e concluíram a primeira colheita, que incluiu alface, couve, cebolinha e outros alimentos que serão usados no preparo das refeições da escola.

Em breve, será realizada a primeira Feira Agrícola da unidade, onde alunos e professores irão expor e comercializar as hortaliças produzidas. A iniciativa é uma maneira de aproximar a comunidade local da escola, ao mesmo tempo em que dá continuidade aos ensinamentos práticos dos estudantes.