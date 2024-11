Após busca no interior do automóvel, foram apreendidos R$ 22 em espécie, documentos do veículo, roupas, um cordão, um anel, um triturador e papel de seda, materiais comumente relacionados ao tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 18/11/2024 04:55

Araruama - Na noite deste sábado (16), um veículo Peugeot 207 e diversos materiais foram apreendidos pela Polícia Militar após uma fuga e disparo de arma de fogo, no bairro Novo Horizonte. O caso foi registrado por volta das 19h49, na Rua Beira Rio.

Segundo a ocorrência, uma guarnição realizava patrulhamento pela Estrada Velha de Parati quando avistou um veículo em alta velocidade e deu ordem de parada. O motorista desobedeceu o comando e iniciou uma fuga, efetuando ainda um disparo em direção aos policiais.

Os militares solicitaram apoio à outra guarnição, que rapidamente efetuou um cerco, enquanto os policiais acompanharam a fuga. O veículo foi abandonado na Avenida Beira Rio 2, onde dois suspeitos, de roupas pretas, fugiram a pé.

Após busca no interior do automóvel, foram apreendidos R$ 22 em espécie, documentos do veículo, roupas, um cordão, um anel, um triturador e papel de seda, materiais comumente relacionados ao tráfico de drogas.

O veículo e os itens apreendidos foram levados à 118ª DP (Araruama). As autoridades seguem em busca dos responsáveis pela fuga e pelo disparo.

(Com informações de RC24H)