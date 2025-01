Segundo testemunhas, dois elementos encapuzados invadiram o bar e efetuaram disparos contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local - Divulgação

Segundo testemunhas, dois elementos encapuzados invadiram o bar e efetuaram disparos contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no localDivulgação

Publicado 14/01/2025 05:29

Araruama - Na noite do último sábado (11), um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em um bar no distrito de São Vicente. A vítima foi identificada como Nathan Carvalho Quintanilha.

O crime ocorreu em um estabelecimento localizado na Rua Mário Revelle Castanho, no Loteamento João Borges, no bairro Monteiro. Segundo testemunhas, dois elementos encapuzados invadiram o bar e efetuaram disparos contra o jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a realização de perícia. As investigações estão em andamento na 118ª DP (Araruama), que busca identificar e prender os autores do crime. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.