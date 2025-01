Também é possível enviar as documentações por meio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório - Divulgação

Publicado 10/01/2025 04:31

Araruama - A Prefeitura de Araruama publicou o edital de convocação para entrega de documentos e exames médicos admissionais do Concurso Municipal de Araruama nº 002/2019, destinado ao provimento de vagas do quadro efetivo da Guarda Civil.

Os candidatos deverão comparecer pessoalmente entre os dias 8 e 10 de janeiro de 2025, das 10h às 16h, na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, situada à Avenida John Kennedy, 120 - Centro. Também é possível enviar as documentações por meio de procurador — mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório.