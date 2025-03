Corpo com marcas de tiros é encontrado - Divulgação/PM

Corpo com marcas de tiros é encontradoDivulgação/PM

Publicado 24/03/2025 18:00

Araruama - Um corpo com marcas de tiros foi encontrado neste domingo (23) em Araruama. O cadáver foi localizado em uma área de mata e estaria apresnetando características que indicam execução.

Há suspeitas de que o corpo seja de Daniel dos Santos Luz, jovem que havia sido sequestrado no sábado (22). Ele estava há poucos meses em Araruama, hospedado na casa de parentes, e morava anteriormente no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.

De acordo com os familiares, criminosos entraram em contato exigindo o pagamento de R$ 3 mil como condição para libertar Daniel. Sem ter o valor total naquele momento, a família conseguiu reunir R$ 1 mil, que foi enviado aos sequestradores. Após a transferência parcial, o celular da vítima foi desligado e não houve mais contato.

O desaparecimento foi registrado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama ainda no sábado. Imagens que circularam nas redes sociais, atribuídas ao momento do sequestro e do corpo encontrado, foram repassadas às autoridades para análise.

A confirmação da identidade da vítima depende agora dos procedimentos legais, incluindo reconhecimento e exames periciais. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.