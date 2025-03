95 cápsulas de cocaína, 40 buchas de maconha e 32 pedras de crack - Divulgação/PM

95 cápsulas de cocaína, 40 buchas de maconha e 32 pedras de crack Divulgação/PM

Publicado 20/03/2025 18:55

Araruama - Uma operação policial resultou na apreensão de 95 cápsulas de cocaína, 40 buchas de maconha e 32 pedras de crack na tarde desta quarta-feira (19) na Rua São Sebastião, no bairro Fazendinha, em Araruama. A ocorrência foi registrada por volta das 15h após uma denúncia anônima sobre esconderijo de drogas na região.

De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações de que criminosos ligados ao tráfico estariam armazenando entorpecentes no local. Durante as buscas, as equipes realizaram uma varredura e localizaram todo o material escondido.

Após a apreensão, as drogas foram encaminhadas para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama, onde ficaram apreendidas para investigação. Nenhum suspeito foi encontrado no momento da ação. A polícia segue apurando a origem dos entorpecentes e quem seriam os responsáveis pelo armazenamento.