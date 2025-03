19 cápsulas de cocaína, 12 pedras de crack, um celular e R$ 35 em espécie - Divulgação/PM

19 cápsulas de cocaína, 12 pedras de crack, um celular e R$ 35 em espécie Divulgação/PM

Publicado 20/03/2025 18:50

Araruama - Um homem de 21 anos, apontado como “gerente do tráfico” na região, foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (19) na Rua Mossoró, no bairro Vila Canaã, em Araruama. Ele foi abordado pela polícia após tentar fugir durante patrulhamento e colidir a moto contra um muro.



Segundo a ocorrência, o suspeito, identificado pelas iniciais P.L.C.A.M., conhecido como “PL”, estava em uma motocicleta Honda Sahara 300 vermelha no momento em que foi flagrado distribuindo drogas para dois indivíduos. Ao perceber a presença da guarnição, ele tentou fugir, empinando a moto em direção à viatura policial. Durante a fuga, o suspeito se desfez dos entorpecentes, mas acabou colidindo contra um muro e seguiu a pé, sendo capturado após um cerco tático.



Com ele, foram apreendidas 19 cápsulas de cocaína, 12 pedras de crack, um celular e R$ 35 em espécie. A motocicleta utilizada na fuga também foi retida. Conforme a Polícia Militar, o homem estaria atuando como ‘gerente do tráfico’ na região e utilizava uma moto clonada. Além disso, já possuía uma anotação criminal pelo mesmo crime.



O caso foi apresentado na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama, onde o suspeito foi autuado por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06. Todo o material apreendido ficou sob custódia da Polícia Civil.