Veículo recuperado Divulgação/PM
Polícia recupera veículo furtado em Araruama e prende suspeito
Abordagem aconteceu em patrulhamento de rotina; suspeito e carro foram levados para a delegacia para registro do crime
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Carro cai na lagoa no bairro Praia do Hospício, em Araruama
Veículo foi parar na água na Avenida Prefeito Afrânio Valadares; circunstâncias estão sendo investigadas
Dr. Serginho assina decreto para processo seletivo em cargos da Saúde e administração em Cabo Frio
A medida prevê o fim da interferência política na saúde e a garantia de que os cargos sejam ocupados pelo mérito
