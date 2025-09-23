Veículo recuperado - Divulgação/PM

Publicado 23/09/2025 18:45

Araruama - Na tarde desta terça-feira (23), por volta das 16h08, a Polícia Militar realizou a recuperação de um veículo furtado em Araruama, na localidade de Bananeiras.

Durante patrulhamento, uma guarnição avistou um automóvel com as características divulgadas em grupo da 3ª Companhia, identificado como um Fiat Toro vermelho. Ao realizar a abordagem, os policiais constataram que se tratava do veículo envolvido em furto.

O condutor, identificado como L. F. S., de 47 anos, foi conduzido juntamente com o veículo à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde foram registrados os procedimentos legais cabíveis.