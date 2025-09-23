Prefeito Fabinho e o Secretário Estadual das Cidades, Douglas Ruas - Reprodução

Prefeito Fabinho e o Secretário Estadual das Cidades, Douglas RuasReprodução

Publicado 23/09/2025 17:10 | Atualizado 23/09/2025 17:10

Iguaba Grande - Nesta terça-feira (23), o prefeito Fabinho esteve na capital fluminense para cumprir mais uma agenda estratégica com representantes do Governo do Estado. A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços para Iguaba Grande.

Entre os compromissos do dia, Fabinho se reuniu com o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas, para tratar sobre novos investimentos na pavimentação de ruas da cidade. O encontro teve como foco principal a continuidade dos projetos de infraestrutura urbana que vêm sendo realizados no município.

"Trabalhamos diariamente para fortalecer os laços institucionais e abrir portas para mais conquistas. Saímos confiantes de que em breve teremos mais um avanço importante na pavimentação e infraestrutura de Iguaba Grande", destacou o prefeito.