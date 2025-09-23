Prefeito Fabinho e o Secretário Estadual das Cidades, Douglas RuasReprodução
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
Prefeito de São Pedro entrega água potável a mais de 600 famílias do Parque Arruda
Obra contou com a implantação de cerca de 8 km de adutora e mais de 22 km de rede de distribuição, garantindo água de qualidade diretamente nas residências da comunidade
Dr. Serginho assina decreto para processo seletivo em cargos da Saúde e administração em Cabo Frio
A medida prevê o fim da interferência política na saúde e a garantia de que os cargos sejam ocupados pelo mérito
Presidente da Alerj se reúne com prefeitos da Região dos Lagos e interior do Rio
Estiveram presentes líderes de Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Cabo Frio e Búzios
Velório da Saúde marca protesto na Câmara de Rio das Ostras
Manifestantes levaram caixão, flores e velas ao plenário e cantaram paródia para criticar a gestão da saúde no município, gerando confusão durante o ato
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.