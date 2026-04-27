Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo enquanto os militares atuavam no combate ao incêndio.Reprodução/
Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo enquanto os militares atuavam no combate ao incêndio. A área foi isolada para evitar riscos a moradores e pessoas que passavam pela região.
Segundo as informações iniciais, a ação rápida impediu que as chamas se espalhassem para a fiação elétrica e para residências próximas.
Até o momento, não há registro de feridos. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser apuradas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.