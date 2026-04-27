Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo enquanto os militares atuavam no combate ao incêndio. - Reprodução/

Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo enquanto os militares atuavam no combate ao incêndio.Reprodução/

Publicado 27/04/2026 13:22

Araruama - Um carro pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (27) no bairro Regame, em Araruama. O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para conter as chamas e garantir a segurança da área.



Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo enquanto os militares atuavam no combate ao incêndio. A área foi isolada para evitar riscos a moradores e pessoas que passavam pela região.



Segundo as informações iniciais, a ação rápida impediu que as chamas se espalhassem para a fiação elétrica e para residências próximas.



Até o momento, não há registro de feridos. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser apuradas.