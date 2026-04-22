A situação representa risco de acidentes, especialmente em trechos com maior fluxo e velocidade. - Reprodução/

A situação representa risco de acidentes, especialmente em trechos com maior fluxo e velocidade.Reprodução/

Publicado 22/04/2026 16:24

Araruama - Motoristas que trafegavam pela RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Araruama, precisaram redobrar a atenção na manhã desta terça-feira (21) após a presença de animais soltos na via.



De acordo com registros feitos por quem passava pelo local, dois cavalos e duas vacas circulavam pelo acostamento e, em alguns momentos, avançavam sobre a pista, nas proximidades da entrada de Praia Seca.



A situação representa risco de acidentes, especialmente em trechos com maior fluxo e velocidade. A orientação é que condutores reduzam a velocidade ao se depararem com esse tipo de ocorrência e mantenham distância segura dos animais.



Até o momento, não há informações sobre a retirada dos animais ou identificação dos responsáveis.

