A situação representa risco de acidentes, especialmente em trechos com maior fluxo e velocidade.Reprodução/
De acordo com registros feitos por quem passava pelo local, dois cavalos e duas vacas circulavam pelo acostamento e, em alguns momentos, avançavam sobre a pista, nas proximidades da entrada de Praia Seca.
A situação representa risco de acidentes, especialmente em trechos com maior fluxo e velocidade. A orientação é que condutores reduzam a velocidade ao se depararem com esse tipo de ocorrência e mantenham distância segura dos animais.
Até o momento, não há informações sobre a retirada dos animais ou identificação dos responsáveis.
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