Relatos de moradores indicam que a passagem seria destinada exclusivamente a pedestres, o que levanta a possibilidade de uso inadequado no momento do ocorrido.Reprodução/ Lagos Notícia
A ponte faz a ligação com a localidade conhecida como São Paulo. De acordo com informações compartilhadas nas redes sociais, durante a travessia, a estrutura não teria suportado o peso do automóvel, resultando no incidente e em prejuízos materiais ao motorista. Até o momento, não há registro de feridos.
Relatos de moradores indicam que a passagem seria destinada exclusivamente a pedestres, o que levanta a possibilidade de uso inadequado no momento do ocorrido.
Imagens registradas no local mostram o carro inclinado, parado bem no meio da estrutura.
Diante da situação, moradores pedem ações do poder público, incluindo reforço na sinalização e medidas que impeçam a circulação de veículos na ponte.
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