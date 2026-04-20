Relatos de moradores indicam que a passagem seria destinada exclusivamente a pedestres, o que levanta a possibilidade de uso inadequado no momento do ocorrido. - Reprodução/ Lagos Notícia

Relatos de moradores indicam que a passagem seria destinada exclusivamente a pedestres, o que levanta a possibilidade de uso inadequado no momento do ocorrido.Reprodução/ Lagos Notícia

Publicado 20/04/2026 15:03

Araruama - Uma ponte cedeu na tarde deste sábado (18) no bairro Mutirão, em Araruama, no momento em que um carro tentava atravessar o local. Com o desabamento parcial da estrutura, o veículo acabou ficando preso, com parte da carroceria caída em um valão.



A ponte faz a ligação com a localidade conhecida como São Paulo. De acordo com informações compartilhadas nas redes sociais, durante a travessia, a estrutura não teria suportado o peso do automóvel, resultando no incidente e em prejuízos materiais ao motorista. Até o momento, não há registro de feridos.



Relatos de moradores indicam que a passagem seria destinada exclusivamente a pedestres, o que levanta a possibilidade de uso inadequado no momento do ocorrido.



Imagens registradas no local mostram o carro inclinado, parado bem no meio da estrutura.



Diante da situação, moradores pedem ações do poder público, incluindo reforço na sinalização e medidas que impeçam a circulação de veículos na ponte.



