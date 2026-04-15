As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da laguna e da orla de Cabo Frio. - Reprodução/

As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da laguna e da orla de Cabo Frio.Reprodução/

Publicado 15/04/2026 18:59

Araruama - A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio apreendeu seis redes de arrasto manual, conhecidas como puçá, durante a primeira quinzena do período de defeso na Lagoa de Araruama. As ações foram realizadas pelo Grupamento da Guarda Marítima e Ambiental, responsável pela fiscalização em toda a faixa lagunar do município.



As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da laguna e da orla de Cabo Frio. Três apreensões aconteceram na semana passada e outras três na última terça-feira (14). Em todos os casos, os materiais foram recolhidos e os envolvidos orientados sobre a legislação ambiental vigente.



De acordo com o inspetor adjunto Ricardo Medina, as equipes realizam patrulhamento diário, tanto durante o dia quanto à noite, para coibir práticas irregulares. Segundo ele, neste início de defeso, o trabalho teve caráter educativo, mas a tendência é de intensificação das medidas punitivas.



“O objetivo neste primeiro momento também é orientar, mas a fiscalização será mais rigorosa e as irregularidades passarão a ser tratadas conforme a lei”, afirmou.



O período de defeso segue até o dia 30 de junho e tem como finalidade proteger o ciclo reprodutivo de crustáceos e camarões, garantindo o equilíbrio ambiental e a continuidade da pesca artesanal na região.



Considerada o maior ecossistema hipersalino do Brasil, a Lagoa de Araruama desempenha papel fundamental na economia da Região dos Lagos, beneficiando municípios como Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Araruama e Saquarema.



A população pode colaborar com a fiscalização por meio de denúncias à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.



"O objetivo neste primeiro momento também é orientar, mas a fiscalização será mais rigorosa e as irregularidades passarão a ser tratadas conforme a lei", afirmou. Reprodução/