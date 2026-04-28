Segundo a corporação, a prisão foi realizada com base em decisão judicial expedida no curso das investigações. - Reprodução/

Segundo a corporação, a prisão foi realizada com base em decisão judicial expedida no curso das investigações.Reprodução/

Publicado 28/04/2026 12:01

Araruama - A Polícia Civil prendeu, na manhã de segunda-feira (27), um homem de 38 anos em Araruama, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária relacionado a uma investigação por tentativa de homicídio.



De acordo com a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), o alvo da operação foi Wallace Simões, apontado como suspeito de envolvimento no crime ocorrido em 2024 contra o empresário conhecido como Max dos Medicamentos.



Segundo a corporação, a prisão foi realizada com base em decisão judicial expedida no curso das investigações. Após os procedimentos na delegacia, o detido será encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A Polícia Civil não divulgou novos detalhes sobre o andamento do inquérito.

