Segundo a corporação, a prisão foi realizada com base em decisão judicial expedida no curso das investigações.Reprodução/
De acordo com a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), o alvo da operação foi Wallace Simões, apontado como suspeito de envolvimento no crime ocorrido em 2024 contra o empresário conhecido como Max dos Medicamentos.
Segundo a corporação, a prisão foi realizada com base em decisão judicial expedida no curso das investigações. Após os procedimentos na delegacia, o detido será encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil não divulgou novos detalhes sobre o andamento do inquérito.
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