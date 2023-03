Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, recebeu as novas ambulâncias do Samu - Divulgação

Publicado 02/03/2023 09:02

Areal - A Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu nesta quarta-feira (1º) uma ambulância 0 KM UTI Móvel para o Samu do Município de Areal. O novo veículo do Samu é do tipo UTI Móvel e é utilizado no atendimento inicial e de estabilização das vítimas. A ambulância é equipada com tala de imobilização, colar cervical, prancha longa, bandagens, entre outros acessórios.

O prefeito Gutinho Bernardes destacou em seu discurso: “Essa nova ferramenta de trabalho equipará e melhorará o atendimento do Samu em Areal, salvando vidas e oferecendo saúde de qualidade. Obrigado Governador, vice-governador e Secretário de Saúde!“

A cerimônia de entrega do veículo aconteceu na sede do Corpo de Bombeiros de Petrópolis com a presença do Governador do Estado, Cláudio Castro, Vice-governador, Thiago Pampolha, Secretário de Estado de Saúde, Dr Luizinho, Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, Secretária de Saúde, Gilmara Garcia, Vereador Luís da Papelaria, além de Prefeitos, Vereadores e secretários de cidades da região.