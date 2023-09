"Estamos empolgados com o lançamento da Rede de Agentes de Desenvolvimento e ansiosos para testemunhar os resultados positivos que essa parceria trará para nossas Micro e Pequenas Empresas", disse o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes - Divulgação

"Estamos empolgados com o lançamento da Rede de Agentes de Desenvolvimento e ansiosos para testemunhar os resultados positivos que essa parceria trará para nossas Micro e Pequenas Empresas", disse o prefeito de Areal, Gutinho BernardesDivulgação

Publicado 23/09/2023 16:13

Areal - Areal e Região viveram Um dia especial esta semana, com o lançamento da Rede de Agentes de Desenvolvimento da Região Centro-Sul Fluminense, um marco significativo para o fortalecimento de Micro e Pequenas Empresas!

Presidida por Rosana Leal, responsável pela Sala do Empreendedor de Areal, a Rede desempenha um papel vital na implementação bem-sucedida da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), sendo composta por profissionais e líderes dos municípios de Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Rio das Flores, Sapucaia e Três Rios.

A importância da rede reside na sua capacidade de atuar como um elo fundamental entre o setor público, as empresas e a sociedade civil. Ela desempenha funções cruciais, como a disseminação de informações sobre a legislação vigente, o apoio à formalização de negócios, a promoção de capacitação e treinamento para empreendedores e a articulação de parcerias estratégicas.

O evento foi realizado no Centro de Convenções do Solar Fazenda do Cedro e contou com a presença de lideranças de diversos setores que impulsionam o desenvolvimento econômico das cidades em questão. Entre eles, o SEBRAE, que desempenha um papel fundamental no apoio aos empreendedores locais.

Dentre os palestrantes, destacou-se a inspiradora apresentação do sempre entusiasmado educador, Júlio Lêdo, reconhecido como um "especialista em sair para ver". Além disso, contamos com a participação do Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, que enfatizou o compromisso da Prefeitura com o crescimento das MPEs e ressaltou a importância da cooperação regional para alcançar esse objetivo.

O prefeito concluiu sua fala com otimismo, afirmando: "Estamos empolgados com o lançamento da Rede de Agentes de Desenvolvimento e ansiosos para testemunhar os resultados positivos que essa parceria trará para nossas Micro e Pequenas Empresas. Juntos, podemos catalisar o empreendedorismo e fomentar o desenvolvimento sustentável em nossa região."