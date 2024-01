George após evento em dezembro de 2023. - Foto: Reprodução/Instagram

George após evento em dezembro de 2023.Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 19:40

Areal - Vereador do município de Areal e atleta faixa preta de jiu-jítsu, George Silva está em Paris, na França, competindo no European Jiu-jítsu 2024, da IBJJF Championship.O campeonato ocorre entre os dias 20 e 27 de janeiro e reúne as principais equipes e alguns dos melhores atletas do mundo na modalidade.

“Estou preparado para encarar o desafio do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, decidido a conquistar a vitória. Trago comigo garra, paixão, compromisso e, acima de tudo, a responsabilidade de entregar tudo o que produzi até aqui. Tenho feito por merecer e não posso me esquecer de nenhum segundo. Tenho abdicado do que não me faz evoluir, me dedicando completamente ao propósito de vencer. Agradeço a cada um de vocês que me motivam e acreditam nos meus sonhos”, conta o vereador e atleta.



George Silva disputa a categoria faixa preta meio pesado, representando o Brasil e a cidade de Areal.