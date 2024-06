Material apreendido pela polícia - Foto: Divulgação/PRF

Material apreendido pela políciaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 06/06/2024 15:52

Areal - Uma jovem foi presa com cerca de três quilos de maconha, dentro de um ônibus interestadual, nesta quarta-feira (5). A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Areal.

Segundo a PRF, agentes do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram o ônibus como parte da Operação Canis Pugnax, que visa o combate ao tráfico de drogas e armas. No veículo, foi encontrada uma mochila com quatro tabletes de maconha. A bagagem pertencia a uma passageira, de 23 anos, que confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente.

De acordo com a mulher, o entorpecente veio do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e seria entregue no município mineiro de Cataguases. O ônibus fazia a linha Rio de Janeiro (RJ) x Miraí (MG).



A ocorrência foi encaminhada para a 106ª DP, em Itaipava.