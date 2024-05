Diversas pessoas estiveram presentes no evento. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 16/05/2024 21:34

Areal - Na terça-feira (14), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, a Prefeitura de Areal realizou o I Fórum de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente. O evento teve a participação de palestrantes presenciais e on-line.

O fórum contou com a presença do Secretário de Desenvolvimento Social, Luiz Antônio da Penha Reis e do Vereador Luiz da Papelaria. Entre os palestrantes estavam Isis Rodrigues, graduanda da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense; os psicólogos Matheus Hille e Graziela Rosario; além da assistente social Daiane Pinto e da Coordenadora do Creas, Sabrina Fagundes.

O Prefeito Gutinho Bernardes também compareceu ao fórum, ressaltando em seu discurso a importância da união e do compromisso de todos na construção de uma sociedade mais justa e segura para nossas crianças e adolescentes.

Canais para denúncia:

- Disque 100: Canal gratuito e sigiloso para denunciar violações de direitos humanos.

- Conselho Tutelar: (24) 99825.0841

- CREAS: (24) 2257.9727