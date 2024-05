Visita ao futuro DBM de Areal. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 02/05/2024 19:52

Areal - No último fim de semana, o Coronel Leandro Sampaio Monteiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) esteve em Areal visitando as futuras instalações do Destacamento de Bombeiro Militar (DBM) do município.

O DBM irá atender a população do município e de cidades vizinhas, como São José do Vale do Rio Preto e os distritos da Posse, em Petrópolis, e Bemposta, em Três Rios.