Diversas pessoas estiveram presentes. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Areal

Publicado 29/04/2024 22:56

Areal - Em parceria com a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária (AFPF), a Prefeitura de Areal realizou um evento especial na Estação de Alberto Torres para celebrar o Dia do Ferroviário. Diversas palestras informativas foram realizadas.

Angela França, vice-presidente da A.F.P.F., conduziu um mergulho na história das ferrovias e linhas férreas que conectavam a cidade. O prefeito Gutinho Bernardes apresentou uma visão abrangente dos investimentos que impulsionam o desenvolvimento de Areal, com foco no setor turístico. Isabela Bernardes, Secretária de Obras e Infraestrutura, detalhou as ações da Prefeitura para preservar este importante legado da cidade. Ricardo Lafayette, presidente da A.F.P.F., revelou os detalhes do projeto de trem turístico na Vila Histórica de Alberto Torres, um grande atrativo para o turismo local.

Além da comunidade presente, o evento contou com a presença do vice-prefeito Laerte Calil, dos Secretários Beto Calçados e Gilvan Torrão, de estudantes do curso de Turismo da Faetec, do Colégio Cívico Militar CB PM Elisangela B. Cordeiro e servidores do município.

A Prefeitura de Areal agradece a todos que prestigiaram este dia especial