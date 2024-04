Treinamento para equinos. - Foto: Divulgação

Publicado 22/04/2024 20:01 | Atualizado 22/04/2024 20:02

Areal - O Senar Rio, em parceria com o Sindicato Rural de Paraíba do Sul e a Secretaria de Agricultura de Areal, está oferecendo um treinamento em doma racional de equinos para profissionais e criadores do município. A atividade terá conteúdo teórico e prático.

Teórico:

* Introdução à doma racional

* Comportamento Equino

* Técnicas de doma racional

* Equipamentos para doma racional

Prático:

* Observação do comportamento equino

* Exercícios de manejo em terra

* Montagem básica

O curso irá ser realizado entre os dias 29 de abril e 3 de maio, das 8h às 17h, na Fazenda e Haras Stud Brasil, na Estrada Boa União, km 6. Apenas maiores de 18 anos podem participar. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia 26 de abril na Secretaria de Agricultura, na Praça Duque de Caxias, 39. Maiores informações podem ser obtidas no WhatsApp (24) 99825-0830.