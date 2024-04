Atrações musicais se apresentam na cidade. - Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 07:12 | Atualizado 11/04/2024 08:33

Areal - Nesta quarta-feira (10), Areal completou 32 anos de emancipação. No dia do aniversário, houve missa e bolo em comemoração ao aniversário do município. A programação se estende até o fim de semana com mais atrações para a população.

A sexta-feira terá shows de Vibe Arriscada, às 21h, e Vitinho, às 23h. No sábado, é a vez de Max e Willian, às 10h, e Luka e Rafael, às 00h. Fechando a programação, no domingo, sobem ao palco Thiago Litte, às 20h, e Lauro Bonde, às 21h. Todos os eventos ocorrem na Barateza.