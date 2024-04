Diversas crianças e adultos participaram das atividades com os profissionais. - Foto: Divulgação

Publicado 02/04/2024 17:10 | Atualizado 02/04/2024 17:15

Areal - Em conjunto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, a Prefeitura de Areal realizou uma série de atividades no Centro Integrado de Artes, Formação, Educação, Tecnologia e Esporte (Ciafete) nesta terça-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O objetivo foi impulsionar o movimento de conscientização e inclusão social de crianças com transtorno do espectro autista (TEA), jovens e adultos autistas, assim como suas famílias.

Diversos servidores, como médicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e neuropsicólogos participaram do evento, atuando como facilitadores nas atividades. Entre elas, destacam-se as atividades na sala sensorial, um ambiente que propicia aprendizagem e exploração emocional, possibilitando a aquisição de competências de maneira lúdica e direcionada, especialmente para crianças com autismo.

Também foi realizada uma roda de conversa aberta, na qual as famílias presentes puderam participar.