Evento foi realizado no Parque Julioca.Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2024 22:23

Areal - No último domingo (17), a sétima edição da Feira de Produtos de Areal foi realizada no Parque Julioca. No evento, houve artesanato, música e gastronomia, buscando fortalecer a cultura e incentivar a economia local.

O dia teve início com uma aula de Yoga e ginástica aeróbica, oferecendo momentos de relaxamento e bem-estar para todos os presentes. Em seguida, o palco foi tomado por diversas atrações musicais, com performances do Grupo Start Me Up (tributo aos Rolling Stones), Vibe Arriscada, Santo de Casa e a dupla Fred e Gustavo, que encerrou o evento já à noite com muita energia e animação.

A iniciativa é da Prefeitura de Areal, por meio da Secretaria de Agricultura.