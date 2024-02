Máscara volta a ser item obrigatório em unidades de saúde. - Foto: rawpixel.com - Freepik - Uso gratuito

Máscara volta a ser item obrigatório em unidades de saúde.Foto: rawpixel.com - Freepik - Uso gratuito

Publicado 28/02/2024 15:30

Areal - A partir desta quarta-feira (28), em prevenção à covid-19,o uso de máscaras volta a ser obrigatório nas áreas internas das unidades de saúde de Areal. A medida foi tomada para evitar a disseminação do vírus.

"Embora a COVID-19 ainda esteja presente em nosso município, estamos trabalhando incansavelmente para monitorar a situação e tomar as medidas necessárias para proteger a saúde da população. O uso de máscaras é uma das formas mais eficazes de reduzir a disseminação do coronavírus, especialmente em locais de atendimento à saúde, onde a concentração de pessoas é maior. Esta medida visa proteger tanto os pacientes que buscam atendimento quanto os dedicados profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a essa doença", diz o comunicado feito pela Prefeitura de Areal.