Recomposição salarial dos servidores foi aprovada.Foto: Divulgação/Câmara de Areal

Publicado 10/02/2024 12:27

Areal - Foi aprovado pela Câmara Municipal de Areal, na segunda Sessão Ordinária de 2024, o Projeto de Lei 005/2024, de autoria da Mesa Diretora, que concede recomposição e reajuste salarial aos servidores municipais do Legislativo.

O texto aprovado estabelece que haja a recomposição de 4,62% de aumento no salário-base dos servidores, além de aumento no valor disponibilizado no cartão alimentação. Aprovado por unanimidade na primeira e segunda discussão, o texto segue para sanção do Executivo.