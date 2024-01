Abastecimento de água está interrompido. - Reprodução internet

Publicado 27/01/2024 15:28

Areal - A Secretaria de Execução de Serviços Hídricos de Areal informou que os moradores da Rua Manoel Fernandes e do Conjunto Habitacional Carmen Portinho estão com o abastecimento de água temporariamente interrompido por conta de uma manutenção emergencial no sistema de distribuição. A previsão é que o serviço seja normalizado na segunda-feira (29).

"Lamentamos qualquer inconveniente causado e pedimos a compreensão de todos diante da necessidade dessa manutenção emergencial. Estamos comprometidos em garantir a qualidade e eficiência do sistema hídrico em benefício de toda a comunidade", diz o comunicado da Prefeitura de Areal.