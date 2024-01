Piscina será pública. - Foto: Câmara Municipal de Areal

Piscina será pública.Foto: Câmara Municipal de Areal

Publicado 25/01/2024 15:46

Areal - A Prefeitura e a Câmara anunciaram, na última terça-feira (23), a desapropriação da piscina e do prédio da Associação Atlética Arealense. No prédio, funcionam as sedes administrativas dos dois órgãos, que, agora, passam a ser parte do patrimônio municipal.

A desapropriação foi possível através do duodécimo do exercício 2023, no valor de R$ 699.143,88, recurso devolvido ao Poder Executivo pelo Legislativo. A ação veio através do decreto n° 2.287, do dia 22 de janeiro deste ano.



A piscina desapropriada irá se transformar em uma piscina pública municipal, que será dedicada a aulas de natação, esportes aquáticos e lazer, principalmente no período do verão. A posse da piscina só será efetivada após autorização do Poder Judiciário.