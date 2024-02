Carro fumacê tem percorrido diversas localidades do município. Foto ilustrativa. - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 06/02/2024 14:32

Areal - A prefeitura retomou as atividades de pulverização de inseticidas utilizando o carro fumacê. A medida tem o objetivo de controlar a população de mosquitos, eliminando grande parte dos insetos adultos da região. O calendário semanal foi divulgado.

Nesta terça-feira (6), o carro passa na rua Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Alto Pará, Afonsina e Morro Grande. Na quarta-feira, é a vez de Portões, Fazenda Velha, Álvaro Quintella e Mônica Quintella. Já na quinta, o trajeto é no Cedro, Vila Adelaide, Concha da Lua e Julioca. Na sexta-feira, a ação é feita no K30 e Alberto Torres. A passagem é sempre após as 16h.

Anteriormente, o carro já passou por Santa Rita, Ayres Pinto, Barateza, Antão Barros de Oliveira, Gaby, Manoel Fernandes, Conjunto Habitacional Carmen Portinho, entre outros locais.

Durante a passagem do veículo, é recomendado que se mantenha portas e janelas abertas, a retirada de animais das áreas externas, assim como a de bebedouros e comedouros, além de recolher as roupas do varal. A utilização do carro fumacê representa uma estratégia crucial na luta contra a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como dengue, chikungunya e zika, e contribui de forma significativa para a preservação da saúde pública.



A programação está sujeita a alterações devido às condições meteorológicas.