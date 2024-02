Aedes Aegypti é transmissor da doença - Arquivo/Agência Brasil

Aedes Aegypti é transmissor da doençaArquivo/Agência Brasil

Publicado 01/02/2024 16:12

Areal - Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Areal intensificou as ações de combate ao Aedes Aegypti por conta do aumento de casos de dengue. Com isso, foi lançado um canal para denúncias responsáveis, através do WhatsApp 2257-3918

Na conversa, é possível enviar fotos e vídeos que podem ser utilizados como provas essenciais. O trabalho em conjunto garante uma centralização de denúncias para a secretaria agilizar as ações.

As ações preventivas, como limpeza de calhas, tapar caixas d’água, virar garrafas, preencher pratos de vasos com areia, esticar lonas, guardar pneus e manter tonéis fechados são fundamentais para o combate.